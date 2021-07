Pfizer anuncia a entrega de mais 600 mil doses para o Brasil

Mais 600,2 mil doses da vacina Pfizer serão entregues ao Brasil. O 21º lote do imunizante enviado ao país pela empresa, está prevista para chegar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite de quarta-feira (7).

Na última remessa recebida na quinta-feira (1º), a farmacêutica finalizou o envio de 2,4 milhões de doses em três voos, totalizando 15,5 milhões de vacinas da Pfizer/Biontech entregues ao Brasil até agora. Com o lote desta semana, o total chega a 16,1 milhões das 200 milhões de doses do imunizante contratadas pelo governo federal. A companhia diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021.

Nas últimas quatro semanas foram enviadas 2,4 milhões de vacinas, sempre divididas em três voos. A assessoria da Pfizer afirmou que os maiores envios do mês serão realizados “na última quinzena”. No dia 20 de junho, a Pfizer enviou ao Brasil a primeira remessa de doses da vacina por meio do consórcio global Covax Facility. A entrega foi de 842 mil imunizantes.

Remessas entregues segundo o Ministério da Saúde