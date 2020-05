PF realiza operação no Rio e em cinco estados contra a propagação de fake news

A Polícia Federal cumpre, na manhã dessa quarta-feira (27) vários Mandados de Busca e Apreensão referentes a uma operação de combate a produção e disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news.

Os mandados estão sendo cumpridos no Rio, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, e Santa Catarina, relacionados ao inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF), e entre os alvos estão o ex-deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) e os blogueiros Allan dos Santos, e Sara Winter, aliados do presidente Jair Bolsonaro.

As buscas sobre Allan dos Santos ocorreram na casa dele, em uma área nobre de Brasília. Ao todo foram expedidos 29 Mandados de Busca e Apreensão, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. relator do inquérito.

Em apuração…