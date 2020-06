PF realiza operação no interior do estado contra fraudes em licitações da Saúde

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF) e Controladoria Geral da União (CGU) realiza, nessa terça-feira (09) a Operação Scepticus, com objetivo de apurar fraudes em licitações no Fundo Municipal de Saúde, na cidade de Carapebus, no Norte Fluminense.

A ação conta com a participação de 80 policiais federais, e visa cumprir mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Carapebus, na Secretaria Municipal de Saúde, e Fundo Municipal de Saúde da cidade, e também em endereços de empresas e pessoas físicas situados nas cidades de Carapebus, Duas Barras, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Itaperuna, Macaé, Armação dos Búzios, e Vitória, no Espírito Santo.

Todos os mandados foram expedidos pela Vara Federal de Macaé, e há indícios de fraudes em dispensas de licitação realizadas para aquisição de medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs), testes rápidos para detecção do COVID-19, locação de equipamentos e insumos hospitalares e contratação de empresa para montagem de hospital de campanha.

Segundo a investigação, a fraudes estariam na escolha de empresas antes mesmo da instauração de processos de licitação, com sede em endereços residenciais, sem empregados ou bens; e contratação de fornecedores que possui vínculo familiar com servidor lotado na Secretaria de Saúde. A soma de recursos públicos envolvidos nas dispensas de licitação investigadas alcança a cifra de aproximadamente R$ 4,7 milhões.

A palavra de origem latina scepticus significa ceticismo, que traduz a falta de crença nas ações empreendidas pelos agentes públicos e empresários investigados no combate ao covid-19.