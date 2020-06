PF realiza operação na Região dos Lagos, Baixada e Espírito Santo

Desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira (15) a Polícia Federal realiza Operação Exam, que investiga desvios de recursos públicos com fraudes em licitações na área da Saúde de Cabo Frio, na Região dos Lagos, além de cumprir 28 mandados de busca e apreensão no municípios como São João de Meriti e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; Miracema, no Noroeste Fluminense, na capital; e na cidade de Serra, no Espírito Santo. Pelo menos 90 agentes participam da ação.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em São Pedro da Aldeia e estão relacionados a 28 alvos, sendo 14 pessoas físicas, 11 empresas e três órgãos públicos. De acordo com as investigações, feitas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), os desvios teriam causado um prejuízo de mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos, prejudicando o combate à pandemia do coronavírus (covid-19).

Na cidade de Cabo Frio, os policiais cumprem os mandados na sede de Secretaria Municipal de Saúde e no Hospital de Campanha Unilagos. Os mandados são para 28 alvos, sendo 14 pessoas físicas, 11 empresas e três órgãos públicos.