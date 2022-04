PF realiza nova ação contra pesca ilegal

O último final de semana ficou marcado por diversas operações contra pesca ilegal nas regiões Metropolitana e dos Lagos do Rio de Janeiro. Em uma delas, realizada pela Polícia Federal (PF) no último sábado (9), cerca de 30 toneladas de peixes foram apreendidas. Além disso, uma multa milionária foi aplicada a um homem, apontado como responsável pela carga.

De acordo com a corporação, a ação fez parte da Operação Camarão, iniciada no dia anterior, sexta-feira (8). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) prestou apoio à operação. O s agentes ficaram concentrados na região da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEX).

Uma pessoa foi identificada como responsável pela carga. O autuado responderá administrativamente e criminalmente pela infração cometida. O valor da multa aplicada foi de R$ 1,2 milhão além da apreensão da embarcação, da rede de pesca e do pescado.

Carregamento foi doado

As trinta toneladas de peixe apreendidas foram doadas para o projeto SESC/Mesa Brasil, que fará a distribuição da doação em instituições cadastradas nos municípios de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Macaé.

A doação teve apoio logístico das Prefeituras Municipais de Arraial do Cabo e Macaé, além da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC). As ações e operações de fiscalização ocorrerão durante todo o período do defeso.

Na sexta

Na sexta-feira, equipes da Polícia Federal também realizaram ações pela região. Na ação, a equipe encontrou uma embarcação com aproximadamente 4 mil metros de rede de três malhos, no interior da RESEX, próxima à Ilha dos Porcos. Foi apreendido um espécime de tubarão martelo, ameaçado de extinção e cuja pesca é proibida, além de espécies diversas de peixes e tubarões da região. Os instrumentos de pesca e a embarcação foram apreendidos.

Na ação, a equipe encontrou uma embarcação com aproximadamente 4 mil metros de rede de três malhos, no interior da RESEX, próxima à Ilha dos Porcos. Foi apreendido um espécime de tubarão martelo, ameaçado de extinção e cuja pesca é proibida, além de espécies diversas de peixes e tubarões da região. Os instrumentos de pesca e a embarcação foram apreendidos.