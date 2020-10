PF realiza exercício simulado com drones a serem usados no combate a crimes eleitorais

A Polícia Federal realizou hoje (27) exercícios simulados com drones que serão usados para o combate de crimes eleitorais nos dias das eleições municipais deste ano. Um dos endereços escolhidos pelos agentes para os exercícios foi a praça do Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio. A simulação aberta a imprensa contou com a presença do responsável pela operação no dia do pleito. Serão 100 aeronaves remotamente pilotadas da nova ferramenta usadas em cidades estratégicas do país. O objetivo é aumentar a segurança nas eleições evitando assim crimes como os de boca de urna e transporte de eleitores e garantindo o exercício do voto dentro das regras impostas pelas leis vigentes.

Os equipamentos de percepção discreta, podem mesmo em grandes altitudes podem através das suas câmeras usar o zoom suficiente para identificar com alta nitidez suspeitos, placas de veículos, pessoas realizando as entregas das propagandas conhecidas popularmente como “santinhos” e situações de compra de votos. As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal que estará preparada e responsável por monitorar toda as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas.

O uso do drones ainda diminui a presença física dos policiais e o contato social com não envolvidos em situação criminosa. Atitude que respeita as medidas de distanciamento social para combater a epidemia do novo coronavírus. Caso haja algum flagrante de crime eleitoral, os policiais se deslocarão, imediatamente até o endereço com o objetivo de prender os suspeitos e levá-los para a delegacia onde serão tomadas as providências cabíveis.

A PF segue em concordância com orientações dadas pela Direção Geral da Polícia Federal em que é dito sobre o uso de novas tecnologias para prevenir e reprimir ações criminosas.