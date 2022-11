PF prende nigeriano suspeito de traficar 5 toneladas de cocaína

Foi preso, na manhã de hoje (24), um nigeriano apontado como responsável por uma carga de cinco toneladas de cocaína apreendida no Porto do Rio, em outubro do ano passado, sendo a maior apreensão de cocaína já realizada no estado e uma das maiores já feitas no país. Ele era um dos alvos da Operação Maputo, deflagrada pela Polícia Federal.

A operação teve início ainda na madrugada, com o mandado de prisão expedido contra o estrangeiro sendo cumprido por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas da PF no Rio de Janeiro (DRE/PF/RJ) – responsável pela investigação -, no momento em que ele desembarcava no Aeroporto de Guarulhos, São Paulo.

“É uma organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas. O nigeriano era responsável pela remessa apreendida, que foi a maior da história do Rio de Janeiro. Contamos com o apoio da Interpol para monitorar a localização do alvo”, explicou o delegado da Polícia Federal Geraldo Almeida, responsável pela operação.

Fotos: Divulgação/PF

De acordo com a PF, o suspeito havia sido incluído na Difusão Vermelha da Interpol, que o havia localizado na semana passada em Barbados, uma ilha do Caribe, com o auxílio da DEA, que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos da América. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de uma ordem de restrição de contas bancárias do preso no montante de R$ 2 milhões.

O acusado foi conduzido até a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para formalidades da prisão judiciária e será encaminhado ao sistema prisional. O nome da operação faz referência à capital do Moçambique, a qual seria o destino das cinco toneladas de cocaína apreendidas pela PF no Porto do Rio, em outubro de 2021.