PF prende acusado de pornografia infantil em SG

Um homem foi preso em flagrante, na manhã de hoje (2), acusado de pornografia infantil, no bairro Trindade, em São Gonçalo. A prisão foi feita por agentes da Polícia Federal, na oitava fase da Operação Arcanjo, que tem como objetivo reprimir o compartilhamento e a posse de imagens (fotos/vídeos) com conteúdo de abuso sexual infantil.

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói, em residência localizada no município de São Gonçalo – RJ. Durante as buscas, um homem de 41 anos foi preso, em flagrante, na posse de imagens com conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Divulgação/PF

O inquérito policial foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos e ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Delegacia de Polícia Federal de Niterói, que identificou, através de ferramentas de investigação, a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pelos suspeitos.

Divulgação/PF

Foram apreendidos 2 HDs e um notebook com vestígios da prática criminosa e que serão periciados a fim de identificar outros possíveis delitos, tal como compartilhamento de pornografia infantil. O investigado responderá pelos crimes previstos nos artigos 241-A (compartilhar) e 241-B do ECA (possuir) e, se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.