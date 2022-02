PF ouve publicitário que sugeriu envenenar Bolsonaro

A Polícia Federal foi nessa segunda (7) à residência do publicitário Bismarck Victor Diniz para buscar esclarecimentos sobre supostas ameaças ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Diniz sugeriu nas redes sociais que alguém deveria aproveitar a estadia do presidente em seu município, Caicó (RN), para envenená-lo.

“Quem será que vai fazer o serviço de colocar veneno? Faz falta alguma. É até um serviço de bem pra sociedade”, escreveu Bismarck na publicação que deu origem ao caso.

O presidente comentou o caso com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. “Nas redes sociais tem um blogueiro do Rio Grande do Norte dando uma dica lá de como me envenenar. Já foi localizado”, disse Bolsonaro.

De acordo com o advogado de defesa de Bismark, Navde Rafael, a visita da Polícia Federal ao publicitário durou de 3 a 5 minutos. “Hoje, pela manhã, duas viaturas da Polícia Federal foram até a residência dele obter informações a respeito e saber o fundo de verdade dos comentários”, afirmou.

“Foi um ato impensado. Motivado pelo próprio ódio que circula nas redes sociais hoje, ele fez esse comentário infeliz sem nenhuma pretensão de atentar contra a vida do presidente”, acrescentou o advogado.