PF faz operação contra quadrilha internacional de contrabando de cigarros

Foi realizada, na manhã de hoje (23), a operação “Smoke Free” contra organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros. Agentes da Polícia Federal atuaram em conjunto com o Ministério Público Federal, com apoio da U. S. Homeland Security Investigations (HSI), no Rio de Janeiro.

Ao todo, 300 policias federais foram às ruas para cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 50 de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além dos mandados, ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens, avaliados em cerca de R$ 300 milhões, foram emitidas. Dentre os bens, estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie, valores depositados em contas bancárias, entre outros.

De acordo com a investigação, iniciada em 2020, o grupo criminoso, com falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros obtidos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas, através de acerto entre elas e o grupo. Os crimes teriam ocorrido entre 2019 e 2022. Em seguida, era feita a lavagem dos recursos com o envio de altas quantias ao exterior.

Além disso, a investigação apurou que a organização criminosa contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenado por um policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam para atender aos interesses do grupo. Os suspeitos possuem débito tributário de aproximadamente R$ 2 bilhões, segundo informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem sofrer penas privativas de liberdade que, se somadas, alcançam o patamar de 66 anos de reclusão, sem contar com as causas de aumento de pena.