PF divulga balanço de operação contra crimes ambientais na Região dos Lagos

O feriadão de Independência foi de fiscalização contra crimes ambientais na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Polícia Federal deflagrou, entre os dias 3 e 8 de setembro, com apoio da Delegacia da Polícia Federal em Macaé e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), a Operação Mexilhão 4, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

A operação teve como objetivo coibir a pesca predatória do mexilhão no interior da Reserva Extrativista Marinha (RESEXMAR) da cidade, além de identificar e autuar outros crimes ambientais praticados na RESEXMAR AC, como o turismo irregular, pesca com a utilização de redes de três malhos, entre outros.

As equipes se reuniram na Capitania dos Portos de Cabo Frio, com o objetivo de coibir a pesca industrial no interior da RESEXMAR AC e atender a várias denúncias anônimas de utilização de rede de emalhar na localidade da Prainha, Praia do Pontal, Monte Alto e Figueira.

As denúncias falavam de barcos procedentes de Cabo Frio em atividade de pesca em local irregular com petrechos proibidos, além de embarcações com homens armados e ameaça aos pescadores/beneficiários da Unidade de Conservação. Em um barco, foram apreendidos 3 quilos de pescado. Seis embarcações receberam autos de infração por atividade de exploração de turismo náutico sem autorização do ICMBio.

Além disso, outros dois barcos foram autuados: um por apresentar uma autorização que não pertencia ao veículo e outro por carregar passageiros além do permitido. No penúltimo dia de operação, uma embarcação vista nos limites da Unidade de Conservação foi autuada por pescar em local proibido.

Foram apreendidos 100 quilos de pescado, portas e redes de arrasto, além do barco. Todos os peixes apreendidos na Operação Mexilhão 4 foram doados para a Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo e distribuídos na comunidade de Monte Alto.