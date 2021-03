PF deflagra Operação Pente Fino

Na tarde de hoje (15) a Polícia Federal em ação conjunta com o Exército e a Interpol, deflagrou a Operação Pente Fino em uma loja que comercializava armas e munições no município de Cabo Frio.

No ato da venda, o estabelecimento emitia nota fiscal de outra empresa localizada em Niterói, porém as entregava para clientes na cidade de Cabo Frio, constituindo fraude ao sistema de Certificado de Registro do Exército Brasileiro e a guia de trânsito expedida pelo Sinarm.

Foram apreendidas 62 armas, sendo 58 curtas e 4 longas, resultando na prisão em flagrante de um homem que responderá pelos crimes de posse ilegal de armas e de fraude documental.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Macaé.