PF deflagra operação contra fraudes em diplomas de medicina

A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em Teresópolis, na Região Serrana, e na cidade mineira de Montes Claros, na operação Catarse, contra um esquema criminoso especializado em falsificar diplomas para o curso de Medicina.

De acordo com a PF, as investigações começaram após uma denúncia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio, que descobriu a existência de pedidos de registro profissional de médicos instruídos com documentos de graduação falsificados.

Na ação, os agentes apreenderam jalecos, carimbos, documentos de identificação, carteira Cremerj, históricos escolares, diplomas e outros documentos com indícios de falsificação.

Na primeira fase da operação, em abril de 2022, duas pessoas foram presas em flagrante na sede do Cremerj. Elas estavam tentando obter o registro. Foram identificadas duas clínicas médicas envolvidas no esquema.