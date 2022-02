Petrópolis soma 181 mortos pelas chuvas e trabalho não para para reestruturar a cidade

A Prefeitura de Petrópolis e órgãos das esferas Federal e Estadual mantêm o trabalho em conjunto em um somatório de esforços para o atendimento à população e recuperação da cidade. Até o momento, dos 181 óbitos registrados, 110 são mulheres, 71 homens e 32 crianças. Até o momento, 165 vítimas já foram identificadas e 152 liberadas para a funerária. Através do Gabinete Integrado de Gestão de Desastres um apanhado de ações está sendo coordenada para agilizar o retorno da normalidade do funcionamento da cidade e celeridade no suporte a pessoas afetadas. Pela Defesa Civil, todos os agentes operacionais e técnicos continuam com reforço para atuação para o atendimento das 1399 ocorrências, das quais 1163 são por deslizamentos. A Secretaria de Assistência Social oferece o suporte às 867 pessoas acolhidas em 13 pontos de apoio e a Polícia Civil consolidou 181 óbitos.

“Estamos no sétimo dia de trabalho, muita ações estão avançando para que a nossa cidade volte à normalidade o mais rápido possível. A prioridade é o atendimento à população afetada e com todo o suporte que estamos recebendo, estamos dando celeridade nas melhorias para a nossa cidade”, destacou o prefeito, Rubens Bomtempo.

O reforço nas equipes da Defesa Civil tem contribuído para a agilidade na realização das vistorias nas áreas afetadas. Até o momento, quase 300 análises foram feitas por engenheiros e geólogos em todas as áreas afetadas. Na segunda (21), as equipes operacionais seguiram com os atendimentos a novos chamados e vistorias nas áreas afetadas. Entre as localidades percorridas estão Lopes Trovão, Meio da Serra, Alto da Serra, Vila Militar, Rua Itália, Sargento Boening, Dr. Thouzet, Caxambu, Siméria, Vital Brasil, São Sebastião, Floresta, Morro do Gulf e Rua Visconde do Bom Retiro.

Todos os trabalhos realizados nas regiões contaram com suporte de equipes de diferentes setores do Governo Municipal como Obras; Serviços, Segurança e Ordem Pública; Assistência Social; Saúde; Educação; além da CPTrans e COMDEP. O suporte também foi oferecidos pelas equipes de unidades da Defesa Civil de Itaboraí, Nova Friburgo e São João de Meriti, Exército, Marinha, polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, além e Grupos de Jipeiros que contribuíram com a disponibilização de viaturas para o atendimento nas operações.