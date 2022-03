Petrópolis sem motivo para comemorar aniversário

Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no próximo dia 16 completa 179 anos de fundação. Mas diferente dos outros anos, a Cidade Imperial não está em clima de festa. Um dia antes da data célebre, no dia 15, faz um mês da tragédia que assolou o município e deixou 233 mortos. A Prefeitura de Petrópolis informou que haverá uma celebração ecumênica, que ainda terá hora e local divulgados, para lembrar as vítimas da enchente.

Petrópolis encontra-se na mata Atlântica, em 813 metros acima do nível do mar, no Complexo da Serra dos Órgãos. Era a fazenda do Córrego Seco, do imperador Dom Pedro I. A ideia era a construção de palácio para a família real. Foi fundada em 16 de março de 1843 pelo imperador Dom Pedro II e colonizada por imigrantes alemães. O imperador gostava do clima mais frio da região e transferia a corte nas estações mais quentes, do Rio para Petrópolis. A cidade tem hoje, segundo estimativa do IBGE, 307.144 habitantes.

Infelizmente, também parte da história, se acrescenta o dia 15 de fevereiro de 2022 onde um forte temporal assolou a cidade de Petrópolis e vitimou 233 pessoas (sendo 138 mulheres, 95 homens e 44 menores). Em menos de 3 horas choveu 256,4mm de chuva e um dos locais mais afetados foi o morro da Oficina, no Alto da Serra, onde grande deslizamento de terra atingiu várias moradias. Houve ocorrências também nas regiões 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar, além das ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga.

O prefeito Rubens Bomtempo contou que a cidade ainda está em luto por causa do maior desastre das chuvas da história da cidade. “Neste 2022 o aniversário da cidade será triste. Fora isso, será mais um dia de trabalho intenso na Prefeitura. Desde o desastre, a Prefeitura vem trabalhando muito forte, diariamente, para diminuir o sofrimento das famílias atingidas, para recuperar a cidade”, frisou.

Trabalho é árduo para limpeza da cidade

Essas ações compreendem desde a busca de imóveis para que as famílias atingidas possam morar, por meio do programa do Aluguel Social, até mesmo a limpeza de ruas. “Limpando as vias e casas atingidas, removendo entulhos. Seguiremos prestando assistência social a todos aqueles que mais precisam, levando alimentos, mantimentos, roupas, kits de higiene a essas famílias. Seguiremos vistoriando os imóveis atingidos, com os nossos técnicos da Defesa Civil. E seguiremos também elaborando políticas públicas para reerguer Petrópolis, para fortalecer a nossa economia e para fazer mais por todos aqueles que mais precisam do poder público”, completou Bomtempo.

O prefeito enviou um ofício para o Governo do Estado do Rio para a construção de unidades habitacionais na Região Serrana. O terreno escolhido, de 14 mil metros quadrados, foi na região do Caetitu, em Corrêas, e serão construídas cerca de 300 moradias. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o documento informou ao Estado sobre a existência de uma verba de R$ 7 milhões do programa Somando Forças, que pode ser usado no asfaltamento da rua.

Atualmente, são 840 pessoas morando em escolas municipais e estaduais e mais de mil cidadãos desabrigados em 26 pontos de apoio. Além disso o Estado também está fazendo o movimento para encontrar outros terrenos para mais construções de casas para os atingidos pelo temporal.

Para ajudar essas pessoas, voluntários trabalham na organização de alimentos, roupas e cadastros das vítimas das chuvas. Segundo a administração municipal em todos os pontos de apoio a população recebe alimentação, suporte para a higiene pessoal, atendimento de assistência, saúde, psicólogos, além de orientações sobre benefícios sociais. Todas as pessoas que precisaram recorrer aos pontos de apoio por terem perdido suas casas, terão direito ao aluguel social no valor de R$ 1 mil. Desabrigados têm prioridade e já foram cadastrados por equipes da Prefeitura.

RECOMEÇO

Algumas famílias que estavam nos pontos de apoio começaram a serem mandadas para as residências seguras através do programa Aluguel Social. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) também está ajudando o poder público no mapeamento desses imóveis. Proprietários de imóveis que disponibilizarem casas para aluguel social poderão ter isenção de IPTU. A isenção será discutida na Câmara dos Vereadores, através de um Projeto de Lei; assim como está sendo pedido a isenção da taxa de religamento de luz e água para as vítimas das chuvas.

Em paralelo a isso, a Prefeitura está tentando também garantir aluguel de imóveis, em outros municípios, por seis meses, para quem precisa ‘reorganizar a vida’. “Estou muito mais feliz e emocionada pois, depois de toda essa tragédia, vamos voltar a viver com dignidade”, frisou emocionada Rosana Regina Baptista, de 40 anos, que morava na Rua Frei Leão, no Alto da Serra, e perdeu sua casa com os deslizamentos.

Cidade não para de receber doações

MAIS BUSCAS

Apesar das ações de recuperação da região, ainda há 3 desaparecidos, e as buscam continuam, principalmente nas regiões do Chácara Flora e Rio Quitandinha. Os militares do Corpo de Bombeiros atuam nessas buscas com isolamento da área de trabalho que acontece dia e noite. A busca acontece também nos rios e afluentes que passam pela cidade e cruzam outros municípios, como a Três Rios, por exemplo.

LAUDOS TÉCNICOS

Os laudos técnicos das vistorias feitas pelos agentes da Defesa Civil de Petrópolis podem ser obtidos pela internet. Basta acessar o site da prefeitura e preencher o cadastro. A solicitação passará por análise da equipe técnica e não havendo pendências, o documento será disponibilizado para o usuário fazer o download. Pelo site, o solicitante pode acompanhar o andamento do pedido sem precisar se deslocar para a Defesa Civil, conforme divulgado pela administração municipal.

CHUVA EM 2011

Os dias 11 e 12 de janeiro de 2011 jamais serão esquecidos por milhares de habitantes de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, atingidas pelo maior dilúvio da história do estado do Rio. Os números oficiais indicam que quase mil pessoas morreram, mas extra oficialmente pode ter sido muito mais. A tragédia foi manchete em todos os meios de comunicação do mundo e, na época, os especialistas disseram que poderia ter sido menor se as prefeituras tivessem combatido as construções irregulares nas encostas, os leitos dos rios cheios de aterro e lixo.

Um estudo do IBGE e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden, órgão que surgiu em resposta à catástrofe da Serra), apontou que só em Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, haviam 155 mil pessoas expostas ao risco de deslizamentos e/ou inundações em 1.357 áreas. A prefeitura de Petrópolis diz que fez o dever de casa. Petrópolis informou que, segundo o Plano Municipal de Redução de Riscos, são 234 locais na cidade de risco alto ou muito alto para deslizamentos, enchentes e inundações.