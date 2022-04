Petrópolis: rocha se desprende e interdita parte da Rua Coronel Veiga

A Rua Coronel Veiga, na altura do número 1.672, está em funcionamento em meia pista em função de bloco de rocha que rolou para a rua na madrugada desse domingo (17). As equipes da Defesa Civil realizaram o isolamento e sinalização do trecho que está impossibilitado para o tráfego no momento. É importante que os motoristas tenham atenção no local e respeitem a sinalização de distanciamento do local da ocorrência.

Na cidade da serra a temperatura está variando entre mínima de 8°C e máxima de 20°C. Para esse domingo (17), o predomínio ainda é de céu nublado, sem previsão de chuva e a máxima chega a 21°C.

A Defesa Civil permanece em monitoramento das condições de tempo e emitirá alertas e informes quando necessário ao longo do período. Para receber os avisos por SMS é preciso cadastrar o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199.

CLIMA INSTÁVEL LEMBRA TRAGÉDIA EM FEVEREIRO

No dia 15 de fevereiro de 2022 um forte temporal assolou a cidade de Petrópolis e vitimou 233 pessoas (sendo 138 mulheres, 95 homens e 44 menores). Em menos de 3 horas choveu 256,4mm de chuva e um dos locais mais afetados foi o morro da Oficina, no Alto da Serra, onde grande deslizamento de terra atingiu várias moradias.

Houve ocorrências também nas regiões 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar, além das ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga.