Petrópolis: previsão de chuva e deslizamentos

Em novo Boletim Geológico, a Secretaria de Defesa Civil sinaliza a permanência de risco de nível alto para deslizamentos nas regiões do primeiro e segundo distritos. Devido ao elevado índice pluviométrico registrado com a chuva do último domingo – que chegou a marcar 547.4 milímetros em 24 horas – algumas regiões ainda podem apresentar instabilidade, ficando mais suscetíveis a escorregamentos, principalmente em áreas das localidades destacadas no mapa do boletim.

O município volta a ter previsão de chuva já para esse sábado e as equipes da Defesa Civil seguem em monitoramento para identificar riscos e planejar ações preventivas.

Mesmo sem ocorrências de chuva nos últimos dias, o solo ainda apresenta condições instáveis, principalmente das regiões do primeiro e segundo distrito.

Nas últimas 96 horas, há o registro de 549.2 milímetros de chuva na localidade do São Sebastião e 123.5 mm no Itamarati. Já nos 3º, 4º e 5º distritos, que foram as regiões menos afetadas pelas chuvas de fevereiro e março, os índices estão abaixo de 50 milímetros.

O Boletim de Risco Geológico é mais um instrumento de monitoramento da Defesa Civil e de alerta para a população das áreas indicadas com índices mais elevados. É importante que mesmo sem haver chuva, a população fique atenta aos sinais de instabilidade nas encostas. Esse alerta aumenta com a previsão de chuva que pode voltar a afetar a cidade no fim de semana.

Fim de semana pode ser de chuva moderada a forte

Para esta quinta (24) e sexta-feira (25), um sistema de alta pressão oferece estabilidade para o tempo na cidade, no entanto, a elevação das temperaturas e a disponibilidade de umidade nos próximos dias, podem mudar as condições meteorológicas. Para sábado, a previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada, de forma isolada no período da tarde.

A partir de domingo (27), a passagem de uma frente fria pelo oceano volta a modificar as condições de tempo no município. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, de forma isolada nos períodos da tarde e noite. A estimativa é de que sejam registrados índices pluviométricos de 60 milímetros no período.

A população deve ficar atenta aos avisos e boletins que podem ser emitidos no período. Em caso de emergência, ligue 199.