Petrópolis: número de mortos sobe para 193

Uma semana após a chuva que provocou nova tragédia na cidade imperial, o número de vítimas aumentou para 193 nesta terça-feira (22). No oitavo dia de buscas, que iniciou às 7h30 da manhã, os bombeiros ainda procuram 89 desaparecidos.

Desde então, a Defesa Civil atendeu 1300 chamados, a maioria de deslizamentos. A partir desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros iniciou o uso de maquinário mais pesado para retirar a lama e a terra acumulada nas áreas afetadas. O equipamento só poderia ser usado uma semana depois de um deslizamento, para evitar que machuque um possível sobrevivente. Até o momento, 24 pessoas foram retiradas com vida desde o início do regate.

Apesar de ter ocorrido chuvas desde segunda-feira (21), principalmente na parte da tarde, a previsão é de melhora a partir de quinta-feira (24). No entanto, ainda existe possibilidade de desmoronamento no bairro do Caxambu, onde segundo o prefeito Rubem Bomtempo, uma pedra de 30 toneladas pode se mover a qualquer momento. O prefeito disse que vai solicitar ajuda do Exército para remover a rocha.