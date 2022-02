Petrópolis e a tragédia de 2011

Luiz Antoio Mello

Os dias 11 e 12 de janeiro de 2011 jamais serão esquecidos por milhares de habitantes de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, atingidas pelo maior dilúvio da história do estado do Rio.



Os números oficiais indicam que quase mil pessoas morreram, mas extra oficialmente pode ter sido muito mais. A tragédia foi manchete em todos os meios de comunicação do mundo e, na época, os especialistas disseram que poderia ter sido menor se as prefeituras tivessem combatido as construções irregulares nas encostas, os leitos dos rios cheios de aterro e lixo.



Hoje, o fantasma de 2011 volta a assolar Petrópolis, que, de novo, volta as manchetes com corpos, lama, prédios e carros engolidos pela água. Isso apesar dos caminhões de dinheiro que foram mandados para as prefeituras das três cidades. Enquanto isso, só o governo do Estado do Rio informa ter gastado mais de R$ 1 bilhão em infraestrutura e obras para recuperar a Região Serrana.



Um estudo do IBGE e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden, órgão que surgiu em resposta à catástrofe da Serra) apontou que, só em Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, havia 155 mil pessoas expostas ao risco de deslizamentos e/ou inundações em 1.357 áreas.



A prefeitura de Petrópolis diz que fez o dever de casa. Petrópolis informou que, segundo o Plano Municipal de Redução de Riscos, são 234 locais na cidade de risco alto ou muito alto para deslizamentos, enchentes e inundações. “A área crítica equivale a 18% do território de Petrópolis. São aproximadamente 12 mil moradias em áreas de risco”, afirmou o município, ressaltando ter lançado, no último dia 10, a edição 2021 de seu Plano Verão, com ações de prevenção e de auxílio a possíveis vítimas das chuvas.



Em 2014, o então prefeito, Rubens Bomtempo, foi condenado pela 1ª Câmara Cível por improbidade administrativa e dano ao erário (dinheiro) público. Foram sucessivos escândalos de corrupção no uso de verbas, que levaram ao afastamento de prefeitos e à prisão de vereadores da região. Ainda em 2011, quando a devastação ainda imperava, o Ministério Público Federal investigou que as propinas cobradas em contratos públicos tinham saltado de 10% para 50%.



Na época do dilúvio, o governador do estado era Sergio Cabral, que foi sucedido por Luiz Fernando Pezão.

Foto: Petrópolis, 12 de janeiro de 2011. Prefeitura de Petrópolis.