Petrópolis, a perfeita maquete do Brasil

Dom Pedro II fugia do calor em Petrópolis, onde chegou a passar cinco meses por ano, mas andava angustiado com as inundações. Em seu diário, ele anotou em 5 de janeiro de 1862:



“Ontem de noite houve grande enchente. Subiu três palmos acima da parte da Rua do Imperador do lado da Renânia; acordou o Câmara (sic), e um homem caiu no canal, devendo a vida a saber nadar e aos socorros que lhe prestaram. Conversei hoje com o engenheiro do distrito; pouco se fez do ano passado para cá. Os estragos que fez a enchente levaram dois meses a reparar, segundo me disse o engenheiro. (…)”.



O imperador tinha um temperamento calmo e uma imensurável paciência. Era tão calmo que quando em 15 de novembro de 1889 deram um golpe de estado liderado pelo pífio e obtuso marechal Deodoro da Fonseca – por sinal, monarquista não assumido – batizado de proclamação da República, D. Pedro não deu um pio sequer. Foi arrancado da Quinta da Boa Vista de madrugada (para o povão não ver e acabar se rebelando) e permaneceu calado.



Horas depois, os líderes golpistas decidiram chutar o imperador e a imperatriz o mais rápido possível para fora do Brasil. Destacavam-se no serpentário vários nomes de ruas e avenidas como Quintino Bocaiuva, Benjamin Constant, Ruy Barbosa, Campos Sales, Floriano Peixoto.



Embarcaram o imperador e a imperatriz na Praça 15, em uma pequena embarcação numa madrugada de chuva com o mar virado. No curto trajeto até o navio de quinta categoria que ejetaria D. Pedro do país, a tripulação empurrava o casal com truculência. Foi nesse momento que Pedro II disparou a sua única frase sobre o golpe: “Vocês devem estar loucos”. E calou-se. Eternamente.



Nascia em 15 de novembro de 1889 o embrião de uma escória de políticos que, aos milhares, sugaram e sugam o Brasil de todas as formas. Há exceções, muitas, mas não chegam a um milésimo.

A Petrópolis que mais uma vez foi destruída esta semana, devastando os nossos corações, é mais uma filha dessa escória. Aqui em A TRIBUNA, em janeiro de 2020, escrevi:



“Será que as autoridades ouviram o imperador? Ignoraram? Enrolaram? Ou já naquele tempo havia quem vendesse ou trocasse títulos de terra e deram um jeito de sabotar o imperador negociando abismos?”



Intelectual ligado a ciência, Pedro II trocava cartas com Louis Pasteur, Graham Bell e Alexandre Herculano. Ele próprio introduziu no Brasil a meteorologia e o primeiro sistema de monitoramento de chuvas e registrava em seu diário temperaturas e precipitações, utilizando tecnologia que buscava no exterior com cientistas.

Ele já defendia o reflorestamento como medida preventiva em sua intensa troca de ideias com representantes das ciências. Teria enlouquecido se soubesse que dados do censo de 2010 mostram que, em Petrópolis, desde o ano 2000 houve um crescimento de quase 3.000% na população de favelas.



A escória política cresceu, proliferou, juntou-se ao narcotráfico, as milícias, aos cafetões de religiões – que na verdade são a mesma coisa – e manipulam o bem mais precioso da democracia, o voto. Terça-feira choveu 256 milímetros em três horas, o que não acontecia na cidade desde 1936, uma anomalia, claro que foi, mas não teria sido aquela tragédia monumental se os rios não tivessem asfixiados, as encostas tomadas por sub habitações humilhantes, muitas penduradas em ribanceiras. Por que? Porque a escória incentiva a ocupação irresponsável vendendo uma vida melhor, que não chega nunca.



Em Petrópolis, em 2013 havia 25 mil pessoas morando em favelas (cientificamente chamadas de “habitações subnormais”), quando a população da cidade era de 297 mil pessoas.



Em janeiro de 2011 houve a maior tragédia climática da história do Brasil, um dilúvio que devastou as serras fluminenses. Oficialmente foram quase 900 mortos em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, mas extra oficialmente fala-se em milhares.



De lá para cá, os governos federal e estadual despejaram nessas cidades bilhões de reais para serem investidos na reconstrução e prevenção de novas tragédias. O que mudou? O valor das propinas que passou de 10% para 40%. Prefeitos foram presos, afastados, dois governadores também foram para a jaula, resolveram parcialmente (nas coxas) alguma coisa, mas o inchaço prosseguiu, estimulado pela escória do voto salvador, do milagre negociado por dízimos e similares, o jugo das milícias e do narcotráfico.



Esta semana, de novo, foi prometido dinheiro a rodo pelo governador, de novo decretaram estado de calamidade pública (autoriza prefeitos a fazer qualquer coisa sem licitações), de novo Petrópolis mostrou que é a mais perfeita maquete do Brasil. Todas as cidade são assim (há exceções).

Nenhuma cidade (há exceções) suporta 60 milímetros de chuvas por duas horas sem que aconteçam tragédias.



Se…não gosto de se… Mas se fossemos uma nação e não esse acampamento acéfalo, cruel, desumano, em 2011 a serra fluminense teria assentado todas as pessoas, eliminado as construções irregulares e, através de uma fiscalização não corrupta, estaria coibindo o inchaço populacional através de um plano diretor digno, honesto. O dilúvio de terça-feira teria consequências bem menos trágicas. Mas…e o voto daquele sujeito que promete telha de amianto? E a grana daquele vendedor de fé? E a chantagem do gás de cozinha dos milicianos, sócios dos narcotraficantes.



Se D. Pedro II acordasse hoje em Petrópolis, teria embarcado sozinho para Europa para nunca mais voltar.