Petrobras reduz o preço do GLP para distribuidoras

O preço do gás de cozinha, vai ter mais uma redução. A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (22) uma queda de 6% no valor do produto para as distribuidoras. Essa é a segunda diminuição no mês.

Com a mudança, o preço médio de venda do quilo de GLP (gás liquefeito de petróleo) cairá de R$ 4,0265 para R$ 3,7842, o que equivale a R$ 49,19 por botijão de 13kg. A redução do valor passa a começar amanhã (23).

A Petrobras informou as reduções acompanham o avanço dos valores de referência e são coerentes com a prática de preços da empresa, buscando um equilíbrio justo, a redução não repassa a volatilidade das cotações e taxa de câmbio.

Vale lembrar que essa é a terceira redução do preço médio de venda do GLP da Petrobras para as distribuidoras no ano de 2022. Em 9 de abril, o valor médio passou de R$ 4,48/kg para R$ 4,23/kg. Já no último dia 13 desse mês houve uma outra redução de R$ 4,23/kg para R$ 4,03/kg.