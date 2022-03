Petrobras indica para investidores possível mudança na política de preços

A troca no comando da Petrobras repercutiu nos investidores internacionais, através de um comunicado nesta quarta-feira (30) sobre a possibilidade da nova equipe mudar a política de preços. Ou seja, isso significaria o fim da paridade de preços do mercado internacional. O documento, que possui mais de 300 páginas, cita pela primeira vez falas do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que indicou o novo presidente da estatal, o economista Adriano Pires.

“O presidente brasileiro tem feito, algumas vezes, declarações sobre a necessidade de modificar e ajustar a política de preços para condições domésticas”, cita o documento enviado à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. “Diante de declarações do presidente brasileiro, uma nova direção ou Conselho de Administração poderá propor alterações nas políticas de preço, inclusive com decisão de que essa política não busque alinhamento com preços internacionais”, completa o texto no trecho sobre riscos financeiros relacionados à empresa, do documento, divulgado primeiramente pela CNN Brasil.

Além da indicação de Pires, Bolsonaro também apontou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo para um posto na Petrobras, justamente a presidência do Conselho de Administração. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque disse que a atual política de preços da estatal não será alterada. Contudo, no documento é destacado que tal mudança seria realizada pelo presidente Bolsonaro.

Foi no governo Dilma Roussef (PT) que mudanças na Petrobras iniciaram, mas após o impeachment, o alinhamento com o mercado internacional foi concretizado no governo Michel Temer (MDB). Desde então, o preço dos combustíveis vem subindo. O último aumento na gasolina e no diesel, comunicado pelo general Silva Luna, ex-mandatário da estatal, irritou Jair Bolsonaro (PL).

O documento divulgado é um calhamaço de 349 páginas, comunicado anualmente por empresas que têm ações listadas nos Estados Unidos. O relatório, conhecido como 20-F, traz um panorama bastante detalhado dos negócios da companhia, com detalhamento dos resultados financeiros, operacionais e possíveis riscos do negócio.