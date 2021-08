Petrobras aumenta preço da gasolina e consumidores reclamam da alta

A partir dessa quinta-feira (12) o preço da gasolina pode ficar mais caro para o consumidor final. A alta foi anunciada pela Petrobras e aumentou o preço médio por litro do combustível de R$ 2,69 para R$ 2,78, alta de R$ 0,09 ou 3,34% por litro. O aumento no valor pode ser repassado, ou não, para o público em geral, mas na estatal a diferença no preço já está valendo. Mas não é só a gasolina que está preocupando os consumidores.

Desde janeiro desse ano a Petrobras já anunciou aumento nove vezes e no acumulado do preço da gasolina é de 51%. Semanalmente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga um levantamento de preço dos combustíveis nas cidades. Em Niterói o preço médio de venda para o consumidor final está R$ 6,299 sendo R$ 5,960 o valor mais barato e R$ 6,799 o valor mais caro.

O levantamento da agência foi feito na semana de 01 de agosto até dia 7 e se o aumento dos R$ 0,09 for repassado para o consumidor final a média do preço em Niterói passará dos R$ 6,299 para R$ 6,389. O tanque cheio de gasolina de um veículo popular cabe 50 litros e no valor antigo para encher o tanque custaria R$ 314,95. Se o aumento for implementado custará R$ 319,45, diferença de R$ 4,50.

O preço do m³ do Gás Natural Veicular (GNV) também está nas alturas e o que era sinônimo de economia não é mais tão vantajoso assim. O GNV está com valor médio de R$ 4,017 sendo R$ 3,899 o valor mais barato e R$ 4,249 o mais caro na cidade. “Enquanto motorista eu sinto que não tenho mais para onde fugir. Eu instalei o GNV no carro para economizar combustível. A gasolina aumenta toda hora e o GNV não fica por baixo. Economizar está cada vez mais difícil e eu penso seriamente em comprar uma motocicleta para poder gastar menos e não prejudicar meu transporte”, contou o motorista de aplicativo Bruno da Costa, 41 anos.

A Petrobras informou que até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais; custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro; além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores. Assim, os valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos percebidos pelo consumidor final no varejo.