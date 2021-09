Petrobras anuncia reajuste do diesel nas refinarias

Combustível teve aumento de 8,9%

O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, afirmou ontem (27) durante entrevista coletiva que a empresa não podia ser considerada a vilã pelos atuais preços dos combustíveis. E em menos de 24 horas após a declaração, a Petrobras anunciou, nesta terça (28), o reajuste do valor do óleo diesel em suas refinarias em R$ 0,25 por litro. O valor passará de R$ 2,81 para R$ 3,06, uma alta de 8,9%. Essa é a primeira revisão em 85 dias.

De acordo com a empresa, a alta reflete apenas uma “parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e da taxa de câmbio”. Em outras palavras, isso significa que novos reajustes podem acontecer. A empresa fez tal afirmação em um comunicado, onde também reforça o argumento de que não é a única responsável pelo preço final dos combustíveis.

“Considerando a mistura obrigatória de 12% de biodiesel e 88% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço do diesel na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma variação de R$ 0,22”, afirma.

O óleo diesel foi o único produto que teve o preço reajustado pela empresa hoje, embora o valor da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP) também sejam calculados a partir da variação da cotação do petróleo e do câmbio, como o diesel.