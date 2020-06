Petrobras adota testagem para Covid-19 nos trabalhadores das obras do GasLub Itaboraí

A Petrobras testou, na última semana, mais de 4 mil profissionais nas obras do GasLub Itaboraí, no Rio de Janeiro. A força-tarefa de testagem envolveu as equipes de saúde da companhia e laboratórios contratados. Os testes continuarão sendo realizados como rotina para acompanhamento da saúde dos colaboradores e são uma das medidas de prevenção implantadas para possibilitar o retorno gradual ao quantitativo que estava mobilizado nas obras antes da pandemia.

O aumento das atividades das obras, em que estão em curso a construção do gasoduto Rota 3 e da unidade de processamento de gás natural (UPGN) e seus sistemas de utilidades (vapor, água de resfriamento etc), se deu após decisão do governo municipal de autorizar que o contingente de trabalhadores nos canteiros do GasLub fosse aumentado para 65% do total que atuava antes da pandemia, conforme solicitado previamente pelas empresas contratadas.

Ainda permanecem afastados temporariamente das atividades locais cerca de 2100 trabalhadores, que equivalem a 35% do contingente que estava mobilizado anteriormente. Diante da situação, o cronograma das obras será reavaliado.

Testes rápidos

A Petrobras vem monitorando continuamente o quadro de saúde mundial decorrente da pandemia de Covid-19 e adotando medidas para proteção de seus colaboradores e barreiras de contágio em suas instalações. Os testes rápidos formam uma dessas barreiras e são voltados para empregados e também profissionais de empresas contratadas que atuam em obras e outros serviços na companhia.

Os testes rápidos são um tipo de exame que detecta a presença de anticorpos no sangue e, portanto, útil para identificar pessoas que possam estar com uma infecção ativa há alguns dias, porém sem manifestação de sintomas, assim como aquelas que possam ter tido uma infecção assintomática no passado.

A companhia já realizou mais de 35 mil testes para diagnóstico de Covid-19 em todo o país, incluindo os testes rápidos e os testes RT-PCR para pessoas com sintomas. A empresa foi das primeiras empresas brasileiras a realizar esse procedimento em larga escala e avança em sua estratégia de ampla testagem junto com outras medidas preventivas como rigorosa higienização das instalações, uso de máscaras e redução da atuação presencial em cerca de 90% nas áreas administrativas e 50% nas áreas operacionais que desempenham atividades essenciais.

Projeto Integrado Rota 3

O Projeto Integrado Rota 3 vai disponibilizar a terceira rota de escoamento para o gás natural do pré-sal. O projeto é composto pela Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) que terá capacidade de processar até 21 milhões de m³ por dia. Além da UPGN, o projeto contempla a construção de um gasoduto com aproximadamente 355 km de extensão total, sendo 307 km de trecho marítimo – já construído – e 48 km de trecho terrestre, que está em construção, e escoará o gás natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até a UPGN.