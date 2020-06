Petição pede justiça após assassinato de transexual em Maricá

O Portal dos Procurados divulgou nessa quarta-feira (17), cartaz com o título “Quem Matou ?”, com objetivo de ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) com informações que possam levar aos envolvidos no assassinato do transexual Márcia Shokenna Bastos da Silva, de 28 anos. O corpo da vítima foi encontrado, com marcas de espancamento, a tarde de domingo (14), no bairro Amizade, em Maricá.

Corpo de Márcia foi sepultado na terça-feira (16), também em Maricá, com a presença de familiares, amigos, e ativistas da causa LGBT. Um abaixo-assinado eletrônico está pedindo justiça, e já recolhe assinaturas por todo país nesse sentido. Familiares da vítima pediram que a polícia analise imagens de câmeras de segurança, instaladas próximas ao local do crime. O corpo do transexual foi encontrado em um terreno, na Rua Prefeito Joaquim Mendes, por um morador do bairro. Parentes garantem que “Marcinha”, como era conhecido, não estaria sofrendo ameaças.

A DHNSG investiga a motivação do crime e deve ouvir depoimentos de pessoas ligadas à vítima. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos assassinos podem denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular Disque Denúncia. O Anonimato é garantido. Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para a DHNSG.