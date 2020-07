Pestalozzi retoma atendimento na oficina de órtese e prótese

A Pestalozzi de Niterói retomou o agendamento de pacientes para a sua Oficina de Órtese e Prótese que atende a 55 municípios do Estado do Rio. Nessa primeira fase serão priorizados aqueles que precisam de meios de locomoção como cadeiras de rodas, muletas, andadores e cadeiras de banho. Numa segunda-fase, ainda em julho, serão liberados agendamentos para os pacientes em busca de órteses e próteses que são produzidas sob-medida na própria Pestalozzi.

A reabertura gradual do atendimento aos usuários da Pestalozzi está sendo feita cumprindo um rigoroso protocolo sanitário, com todos os funcionários usando equipamentos de proteção individual e os pacientes são obrigados a usarem máscara, não fazerem aglomeração, medir a temperatura corporal e passar álcool gel nas mãos antes de ingressar no ambiente interno da Oficina.

“Nossas atividades foram suspensas em março e agora em julho iniciamos, a partir de uma série de recomendações da Prefeitura de Niterói, a retomada gradual das atividades. Primeiro com o setor de limpeza, fazendo a desinfecção das áreas a serem usadas, em seguida, parte do nosso setor administrativo e agora a Oficina de Órtese e Prótese, que é o primeiro local a ser aberto para o público externo”, explica o presidente da Pestalozzi, José Raymundo Martins Romeo.