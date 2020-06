Pestalozzi lança curso online sobre técnica de interação por animais

Estão abertas as inscrições para o curso Interação Mediada por Animais, oferecido pela Escola Superior Pestalozzi. As aulas são todas no sistema online e ministradas pela professora Vivian Gomes, médica veterinária, doutoranda pela Universidade Federal Fluminense. O investimento é de apenas R$60,00 em uma única parcela no ato da inscrição. Outras informações podem ser obtidas no endereço eletrônico www.pestalozzi.edu.br.

Dividido em três módulos e com um total de 13 vídeos-aula, o curso é destinado a profissionais e estudantes da área de saúde, educação e reabilitação que desejam se aprofundar na técnica do uso de animais como apoio ao tratamento de pessoas com deficiência ou idosos, além de familiares desse público.

“Cresce a cada ano estudos na área da medicina veterinária sobre os benefícios do relacionamento entre animais e humanos visando o bem estar físico e emocional do homem. Nosso curso visa estimular e orientar profissionais que desejam aprimorar essa técnica”, enfatiza a professora Vivian.

Por ser um curso livre, ele é destinado a qualquer pessoa interessada no tema, independente de ter graduação ou não. O objetivo é promover um treinamento básico sobre a técnica, exemplificar os estudos sobre os benefícios já aplicados, mostrar a sua aplicação em diversas esferas, definir o que é necessário para a aplicação da terapia e enumerar os cuidados que se deve ter com o animal terapeuta.

“Estamos nesse momento de pandemia e quando a nossa instituição se encontra com suas atividades suspensas, oferecendo esse curso livre a distância, feito totalmente de forma online e não presencial”, explica o professor José Raymundo Martins Romeo.