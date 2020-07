Pestalozzi de Niterói retoma serviços de ultrassonografia

A Pestalozzi de Niterói irá reabrir nesta segunda-feira (dia 27) os exames de ultrassonografia que são realizados em sua sede em Pendotiba. É mais um passo na retomada segura e gradual da instituição aos seus pacientes. Na última semana a Oficina de Órtese e Prótese, que oferece equipamentos e produtos para moradores de 55 municípios do estado, voltou a fazer a entrega de cadeiras de rodas, muletas e andadores

No setor de Ultrassonografia, nessa primeira semana, o atendimento será feito apenas na parte da manhã, para pacientes agendados. No mês de agosto, o atendimento se ampliará para o período da manhã e da tarde. Serão disponibilizados 11 exames na parte da manhã e 7 na parte da tarde. As consultas podem ser agendadas pelo telefone (21) 995193952.

Na parte da manhã o atendimento acontece a partir das 8 horas às segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Na parte da tarde, ele acontece às segundas, quartas e sextas-feiras. Os valores dos exames variam de R$50,00 a R$60,00 conforme a especialidade.

A Pestalozzi de Niterói fica localizada na Estrada Caetano Monteiro, 857 no bairro do Badu, em Pendotiba, Niterói.