Pessoas protestam contra novas placas na Rua Ator Paulo Gustavo

No primeiro dia com as novas placas apresentando o nome Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, Niterói, pessoas que se posicionam contrárias à alteração do nome da via fizeram uma manifestação pela volta do nome do Cel. Moreira César, na tarde de hoje (20). O grupo foi hostilizado por pessoas favoráveis à mudança e houve um início de confusão.

Os manifestantes usavam um megafone criticando a homenagem ao ator e, na esquina da Rua Lopes Trovão, moradores que passavam se revoltaram com a manifestação. Pessoas que passavam em carros buzinavam em apoio e outros gritavam criticando o protesto. Um morador favorável ao novo nome da rua, o protesto gritando contra pequeno grupo os chamando de “palhaços”.

A esquina onde a confusão ocorreu foi a mesma onde, na última semana, o mesmo grupo se reuniu na mesma esquina para recolher assinaturas para um abaixo-assinado contra a mudança e que fosse mantida a homenagem ao coronel e que o nome do artista fosse dado ao Cinema Icaraí.

A Prefeitura de Niterói começou a instalar as novas placas que batizam a Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, na noite desta quarta-feira (19). A homenagem batiza com o nome do ator a antiga Rua Moreira César, a principal e mais badalada de Icaraí.