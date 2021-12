Pesquisa revela que 63% de micros e pequenos empresários estão otimistas e investindo

A Boa Vista fez um levantamento com 500 micros e pequenos empresários e mostrou que ao final do 3º trimestre 63% deles, representantes dos setores do comércio e de serviços, mostravam-se otimistas com o desempenho dos seus negócios em comparação ao primeiro trimestre dao ano passado, quando o percentual foi de 59%.

No universo pesquisado, 56% disseram que estão fazendo investimentos até o fim deste ano. Seis em cada 10 apostam em novos produtos e em tecnologia da informação e outros 51% investem em mão de obra qualificada.

Entre os empresários aumentou significativamente a expectativa de elevação no faturamento. No 3º trimestre de 2020 esse índice era de 42% e este ano, 60% esperam conseguir alavancar os lucros até o fim do ano.

O economista da Boa Vista, Flávio Calife, disse ao Infomoney que “a pesquisa mostra que há uma expectativa positiva crescente entre os empresários. Os setores de comércio e serviços estão retomando o fôlego para investir, contratar e voltar aos patamares pré-pandemia. Notamos também uma estabilidade na intenção de tomar crédito, o que demonstra cautela, muito em linha ao cenário atual de juros altos e renda mais baixa, e de uma conjuntura econômica e política mais complexa que se desenha para 2022”