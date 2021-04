Pesquisa mostra que brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou

A pobreza no Brasil triplicou. O número de pobres saltou de 9,5 milhões em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021. Para piorar a situação, a alta de preços nos alimentos dificultou a vida de quem mais precisa. Está faltando comida na mesa. Tem muita gente com fome. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas.

O “Instituto Fome de Pão, Sede de Deus”, está fazendo a sua parte no momento delicado que o país vive. Com muitas pessoas sendo demitidas e diversas famílias sem ter o que comer em casa, a instituição intensificou o trabalho de assistência às famílias carentes de Cabo Frio e municípios vizinhos.

“Precisamos da ajuda de todos para continuarmos transformando vidas. Estamos com o nosso ponto de coleta fixo no Extra da Rodoviária. Além disso, continuamos com nossos cursos de capacitação profissionalizante na sede da instituição, através do Instituto Elisângela Dias, seguindo todos os protocolos de segurança exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Temos que lutar. Tenho certeza que venceremos juntos”, afirmou a presidente da entidade, Elisângela Dias, destacando que a empatia é primordial nesse momento.

Para conhecer os cursos disponíveis e todo o trabalho desenvolvido, basta acessar o site: fomedepaosedededeus.org.br ou entrar em contato pelo número (22) 98163-8651.

“A empresa que quiser ser parceira basta entrar em contato pelo nosso telefone ou site. Quem quiser fazer qualquer tipo de doação, o nosso PIX é o CNJP: 31.986.857/0001-56”, sugere Elisângela.

A sede do Instituto fica na Rua José Antônio Sampaio, 83, Parque Riviera, Cabo Frio.