Pesquisa mostra que Axel Grael ampliou vantagem na corrida eleitoral de Niterói

O Instituto Gerp divulgou nesta quinta-feira (5) uma pesquisa para a corrida eleitoral em Niterói. E o levantamento mostra que Axel Grael (PDT) não só manteve a liderança na preferência do eleitorado niteroiense como ampliou sua vantagem.

Agora, o candidato da situação chegou a 39% das intenções de voto na corrida à Prefeitura de Niterói. Em segundo lugar, Felipe Peixoto (PSD) aparece com 11%. A pesquisa mostra que na terceira posição aparece Deuler da Rocha (PSL), com 8%. Na sequência aparecem Flávio Serafini (PSOL), com 6%; Juliana Benício (NOVO), 5%, e Allan Lyra (PTC), com 2%. Não votariam em nenhum deles totalizam 16%. Não sabem ou não responderam, 11%.

Se forem considerados apenas os votos válidos (quando se exclui brancos, nulos e indecisos), Axel Grael chega a 55% contra 45% da soma de todos os adversários, resultado que garante a vitória no primeiro turno das eleições.

Foram ouvidos 500 moradores da cidade entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro. A pesquisa do Instituto GERP, contratada pela própria empresa, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sob o protocolo 08476/2020

Axel comemorou o resultado, mas refutou o clima de já ganhou.

“Esse reconhecimento e confiança por parte dos niteroienses me deixam muito feliz e honrado. No entanto, eleição não se ganha de véspera. Continuarei nas ruas, mostrando aos niteroienses a importância de cada voto para Niterói seguir avançando. Nos últimos oito anos, estive ao lado do prefeito Rodrigo Neves implementando ações que transformaram a cidade. Apresento à população meu compromisso de continuidade da gestão, com desenvolvimento sustentável e justiça social”, disse Axel Grael.