Pesquisa mostra que 78% das pessoas apoiam restrições para conter Covid-19

Uma pesquisa do Instituto DataSenado, vinculado à Secretaria de Transparência do Senado Federal, apontou que a maioria dos entrevistados são a favor da restrição de circulação das pessoas em locais públicos. A medida, para frear a disseminação da Covid-19, é vista como positiva para três em cada quatro brasileiros. O levantamento apontou que 78% dos entrevistados apoiam a restrição, e desses, 51% acham que deveria ser adotada a restrição durante todo o dia em cidades de todo o país. Além disso 45% das pessoas apontam que essa limitação deveria ser apenas em uma parte do dia.

De acordo com nota o Senado Federal as limitações ao comércio têm apoio de 54% da população. A maioria dos brasileiros também acha que restrições devem ser impostas ao funcionamento de escolas (72%) e igrejas (61%). A pesquisa também mostra que brasileiros continuam a considerar que há muito risco de contaminação em locais como academias, áreas de lazer, escolas e faculdades.

Em relação a bancos e transporte público, verifica-se alta no percentual de brasileiros que acham que são locais onde há muito risco de contágio do coronavírus.



Dos entrevistados 64% afirmam sentir muito medo da contaminação, 23% pouco medo e 12% nenhum medo. O levantamento apontou ainda que as mulheres reportam “muito medo” com maior frequência do que homens.

Em apuração…