Pesquisa mostra Neves liderando em São Gonçalo

O Instituto GERP divulgou hoje (16) mais uma pesquisa de amostragem regional visando a eleição 2022 para o governo do estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito em São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, e apontou que Rodrigo Neves (PDT) é a preferência do eleitor gonçalense. Foram ouvidos 800 eleitores maiores de 16 anos apenas no município, entre os dias 09 e 12 de novembro. A margem de erro é de 3,54% para mais ou menos.

Em todos os cenários apresentados, Rodrigo aparece na frente dos demais candidatos, com 53% dos votos válidos no melhor cenário. Ele vem seguido de Marcelo Freixo (PSB), com 25%; Claudio Castro (PL), com 20%; Felipe Santa Cruz (PSD), 1%; Paulo Ganime (NOVO), 1%.

Com mais um nome na disputa, em outro cenário, Rodrigo ainda lidera, com 41% das intenções de voto, seguido de Marcelo Freixo, com 25%; General Mourão (PRTB), 22%; Claudio Castro, 10%; Paulo Ganime 1%; e Felipe Santa Cruz 0%.

“Fico feliz com este resultado porque, diferente de outros nomes, estou dedicado à vida acadêmica, e ainda assim estamos sendo lembrados com carinho pela população gonçalense. Eu nasci em São Gonçalo – o médico da minha mãe estava de plantão no Hospital São José no dia em que nasci -, então também tenho um vínculo afetivo com a cidade. Me elegi duas vezes deputado estadual com apoio decisivo dos gonçalenses – disse Rodrigo, comentando o resultado da pesquisa.

Não votaria de jeito nenhum

De acordo com a sondagem, Marcelo Freixo (PSB) é o nome mais rejeitado pelos eleitores gonçalenses, com 29%; em segundo, aparece Eduardo Paes (PSD), com 21%; o General Mourão é o terceiro, com 20%; Claudio Castro, Paulo Ganime e Rodrigo Neves somam, cada um, 9% de rejeição; Felipe Santa Cruz, 8%.

Resultado semelhante em Niterói

Na semana passada, o GERP divulgou uma pesquisa realizada em Niterói, indicando que Rodrigo Neves tem a preferência de 58% a 66% do eleitorado, de acordo com a apresentação de cenários eleitorais com adversários diferentes.