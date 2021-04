Pesquisa mostra alta taxa de infecção de animais pela Covid-19

Pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular do Instituto de Pesquisas Biomédicas do Hospital Naval Marcílio Dias, do Laboratório de Imunofarmacologia da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e médicos veterinários da Clínica Rio Vet avaliaram 311 animais domésticos para a Covid-19.

Dos 311 animais, 251 eram cães e 60 eram gatos, todos da região de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Do total, 26 animais, sendo19 cachorros e 6 gatos, estavam infectados pelo vírus da Covid-19 e apresentavam sintomas gripais, mas a maioria estava assintomática.

O estudo completo prevê a investigação de cães e gatos domésticos infectados por SARS-CoV-2, verifica a presença de anticorpos contra o vírus e se estes são capazes de neutralizar o vírus. Por fim, será feita a detecção de anticorpos IgM e IgG, que são reagentes positivo e negativo, respectivamente. Os tutores serão indagados sobre histórico de covid-19 em pessoas que tenham contato próximo aos animais.