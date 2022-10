Painel: Pesquisa mantém Lula com pequena vantagem

A pesquisa Data Folha liberada na sexta-feira (14) indica uma provável vitória de Lula com 5% em relação a Bolsonaro, aproximando-se do percentual oficial registrado entre os dois, no primeiro turno.

Lula teria 49% contra 44% de Bolsonaro, mas considerando apenas os votos válidos, a diferença seria maior: 53% x 47%. No primeiro turno Lula obteve 49% x 44%, o que significa igualdade de resultado e previsão.

A pesquisa prevê uma margem de erro de dois pontos para mais e dois para menos. Assim, seria necessária uma queda de 2% para Lula e uma elevação de 2% para Bolsonaro, o que resultaria num placar de votos válidos de 51% para Lula e 49% para o atual presidente.

AÇÃO CONTRA PESQUISAS

Uma ação foi impetrada contra sete das nove pesquisas eleitorais apontando preferência eleitoral por um candidato. Duas não foram arroladas e apontavam pequena diferença entre os dois candidatos.

A política está saindo do sério deixando de analisar a capacidade de julgamento do povo.

É de se estranhar que o programa oficial de propaganda dos candidatos apresente chocantes mensagens indicando que em vários presídios foi manifestada ampla preferência dos presos pela candidatura de Lula.

Não se pode desclassificar quem almeja alcançar tão relevante cargo.

Nos EUA, mesmo vencendo um candidato de oposição, o tradicional “Dia do Presidente” é comemorado por todos em respeito à democracia e à nação.

CABEÇA FRIA

Este dia 16 será o penúltimo domingo antes da presença de 157 milhões de eleitores defronte às urnas para manifestação do voto consciente entre os modelos de vida propostos por dois candidatos.

Cada um representa um rótulo pela opção entre o estilo conservador e o de mudanças no status atual.

As divergências entre os dois são amplas, mas a convergência dos eleitores é pela vitória de quem possa ser melhor para dar solução aos problemas brasileiros.

Apregoa-se um clima de desunião do eleitorado, no dia do pleito.

Com oportunismo ou não, o candidato petista proclamou que findada a apuração “não haverá mais lulistas ou bolsonaristas”.

O grande juiz sabe do dever à serenidade e istoé que se espera do nosso povo: segurança para o voto e garantia de paz no ato de votar e após a proclamação dos resultados.

Temos duas semanas de medição de valores e de exame dos ditames da nossa consciente responsabilidade.

Bolsonaro e Lula ou Lula e Bolsonaro, são apenas dois eleitores diante de mais de 175 milhões pessoas que constroem, com os não eleitores, a grandeza do Brasil de hoje e do futuro.

Quem vota mal é um juiz que condena um inocente ou absolve um criminoso.

O que virá depois das urnas?

A partir de segunda-feira, dia 31, os investidores e trabalhadores saberão os rumos da economia nacional.

As pessoas estão incertas sobre o destino do Brasil. Os investidores não seguros sobre a implantação de novos negócios e os trabalhadores estão incertos se a onda de desemprego continuará.

Também naquele dia se iniciará uma nova fase política com comandos na República e preparação para as eleições municipais de 2024.

Cachaçarias começam recuperação pós-pandemia

O setor produtor de cachaça começou a se recuperar da pandemia de covid-19 e, após um ano de crise mundial, o número de exportações voltou a crescer em 2021. O ano passado trouxe um crescimento de 29,5% no volume de cachaça exportado e de 38,4% no valor de venda de exportações em comparação com 2020. Os dados foram apresentados no Anuário da Cachaça 2021, documento produzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

De acordo com o levantamento, o valor total de exportações passou de US$ 9,52 milhões em 2020 para US$ 13,17 milhões em 2021. Ainda é, no entanto, um número 9,8% inferior ao apurado no período anterior à pandemia. Outro aspecto abordado no documento é o número de países exportadores. Houve uma pequena redução em relação a 2020, quando 70 países compraram a cachaça brasileira. Em 2021, foram 67 países.

O Paraguai e a Alemanha foram os principais destinos da cachaça brasileira exportada em 2021. Os dois países foram responsáveis, respectivamente, por 22,59% e 22,58% da cachaça exportada pelo Brasil. Tanto Paraguai quanto Alemanha foram os únicos países a importarem mais de 1 milhão de litros de cachaça. O vizinho sul-americano importou 1.631.503 litros e o país europeu, 1.630.407.

Os valores de exportação, no entanto, mudam de país para país. O Paraguai é o destino em que a cachaça é exportada com o menor valor médio, US$ 0,81/litro. Já os Estados Unidos são o principal destino da cachaça no que se refere aos valores exportados. O país compra o produto com o valor médio de US$ 3,85/litro.

Estabelecimentos – O ano de 2021 marcou uma redução no número de estabelecimentos produtores de cachaça registrados no ministério, com uma queda de 2% em relação ao ano anterior. Em 2021, foram contabilizados 936 estabelecimentos – em 2020, eram 955 cachaçarias registradas. Em 2021 foram registradas 98 novas cachaçarias e outras 117 cancelaram seus registros.

Minas Gerais, como de praxe, concentra o maior número de estabelecimentos registrados. Maior polo produtor da bebida, o estado tem 353 estabelecimentos. Em segundo, aparece São Paulo, com 143. Espírito Santo e Rio de Janeiro aparecem em seguida, com 64 e 60 estabelecimentos, respectivamente.