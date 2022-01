Pesquisa: Lula sobe e chega a 41%; Bolsonaro tem 24% no 1º turno

Pesquisa eleitoral do Instituto Ideia, contratada pela revista Exame e divulgada hoje, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 24% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Além disso, o petista venceria qualquer adversário em um eventual segundo turno.

Em terceiro lugar está o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos), com 11%. Na sequência aparecem o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 7%, e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%.

A pesquisa Exame/Ideia, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03460/2022, ouviu 1.500 pessoas entre os dias 9 e 13 de janeiro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, segundo o instituto.

Primeiro turno

A pesquisa Exame/Ideia traçou alguns cenários de primeiro turno. Na pesquisa estimulada – quando os candidatos são apresentados previamente -, Lula aparece na frente de 11 adversários, sendo que seis deles não pontuaram. Votos brancos e nulos ou de quem não votaria em ninguém, somam 7%. Pelo menos 4% ainda não sabem em quem votar.

Cenário 1 – Estimulada

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Sergio Moro (Podemos): 11%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 4%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Simone Tebet (MDB): 0%

Aldo Rebelo (sem partido): 0%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

André Janones (Avante): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Luiz Felipe D’Ávila (Novo): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 7%

Não sabem: 4%

Na pesquisa espontânea, o ex-presidente Lula computou 34% das intenções, um aumento de 6 pontos percentuais em relação a dezembro, quando o petista apareceu com 28%. Já Bolsonaro manteve o mesmo patamar, de 20% dos votos.

Nesse caso, os indecisos somaram 25% – mais do que a maioria dos candidatos citados pelos eleitores. Aqueles que disseram que não escolheriam ninguém, e votariam branco ou nulo, também tiveram um percentual grande, de 14%.

Cenário 2 – Espontânea

Lula (PT): 34%

Jair Bolsonaro (PL): 20%

Sergio Moro (Podemos): 4%

Ciro Gomes (PDT): 4%

João Doria (PSDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Simone Tebet (MDB): 0%

Aldo Rebelo (Sem partido): 0%

André Janones (Avante): 0%

Outros: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 12%

Não sabem: 25%

Segundo turno

Para o segundo turno, a pesquisa considerou diferentes cenários com Lula e Bolsonaro na disputa, já que ambos têm as maiores intenções de votos no primeiro turno.

A simulação considerou a competição entre Lula e o atual presidente, mas também contra Moro, Doria e Ciro. Em todas elas o petista sairia vencedor, somando 47% ou 49% contra adversários que ficaram entre 25% e 33%.

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 49%

Bolsonaro: 33%

Branco/Nulo: 13%

Não sabem: 5%

Lula x João Doria

Lula: 49%

Doria: 26%

Branco/Nulo: 21%

Não sabem: 4%

Lula x Sergio Moro

Lula: 47%

Sergio Moro: 30%

Branco/Nulo: 19%

Não sabem: 4%

Lula x Ciro Gomes

Lula: 47%

Ciro Gomes: 25%

Branco/Nulo: 24%

Não sabem: 4%

Já nas simulações sem o petista, nas quais Bolsonaro disputaria a eleição com Ciro, Moro e Doria, o atual presidente empata na margem de erro com todos os adversários, mas aparece a frente apenas do governador de São Paulo, com um cenário de 31% de votos nulos e brancos.

Ciro x Jair Bolsonaro

Ciro: 40%

Bolsonaro: 34%

Branco/Nulo: 19%

Não sabem: 7%

Sergio Moro x Jair Bolsonaro

Moro: 38%

Bolsonaro: 32%

Branco/Nulo: 25%

Não sabem: 5%

Jair Bolsonaro x João Doria

Bolsonaro: 34%

João Doria: 28%

Branco/Nulo: 31%

Não sabem: 6%