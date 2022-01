Pesquisa: Lula lidera em todos os cenários

Uma pesquisa da Genial Investimentos e Quaest Consultoria divulgada nesta quarta-feira (12) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a corrida à Presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados.

No primeiro turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 23%, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9%, o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 5%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e Luiz Felipe D’Ávila (Novo) não pontuaram. Brancos e nulos são 8% e indecisos somam 4%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O levantamento ouviu 2.000 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 6 e 9 de janeiro. As entrevistas foram realizadas “face-a-face”, segundo a Genial Investimentos e a Quaest Consultoria. O índice de confiança, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00075/2022.

A soma de todos os adversários do petista é de 41%, o que o deixaria no limite da margem de erro de uma possível vitória no primeiro turno —Lula teria entre 47% e 43% das intenções de voto, e os adversários somados, de 43% a 37%.

Veja abaixo o cenário de 1º turno:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 23%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 5%

João Doria (PSDB): 3%

Simone Tebet (MDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Luiz Felipe D’Ávila (Novo): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 4%

Segundo turno

Conforme o levantamento, Lula também vence todos os candidatos em um eventual segundo turno. Em todos os cenários testados, o petista tem vantagem de pelo menos 20 pontos percentuais.

Já Bolsonaro, além de perder para Lula, também seria derrotado por Moro e por Ciro.