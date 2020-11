Pesquisa indica que Leandro Alex lidera corrida para a Prefeitura de Búzios

Foi divulgada ontem uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para prefeito de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, pelo Instituto Imagem. De acordo com o levantamento, o candidato Leandro Alex (PDT) lidera a preferência do eleitorado buziano.

Segundo o Imagem, cuja sede fica em Belo Horizonte, foram ouvidas 400 pessoas entre os dias 6 e 7 de novembro no município. Os entrevistados responderam 29 perguntas abertas e fechadas sobre as eleições municipais.

Leandro Alex está em primeiro lugar, com 28,162% das intenções de voto. Em segundo lugar está Alexandre Martins (Republicanos), com 21,718%. Em terceiro lugar na pesquisa aparece João Carrilho (PRTB), com 10,501%. Na sequência, aparecem Henrique Gomes (Patriota), com 3,819%; Tolentino Reis (Podemos), com 2,148%; Tom Viana (PSL), com 0,955%; Vicente da Padaria, também com 0,955%; Valdir Virgens (Avante), com 0,716%; e outros (1,4%).

O que chama a atenção no levantamento para a Prefeitura de Búzios é o percentual de entrevistados que não responderam ou não souberam responder: 18,138%. O número de indecisos só é menor que os dois primeiros colocados na pesquisa. Com esse percentual, a disputa não está decidida. Vale lembrar que, por ter menos de 200 mil eleitores, Armação dos Búzios não tem segundo turno para prefeito.

A pesquisa tem 95% de confiança e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-089710/2020