Pesquisa CNT: Bolsonaro cresce em intenção de votos

Segundo analistas, o efeito “sapato alto” e “já ganhou” do PT começou a refletir nas pesquisas.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parou de subir e tem 42,2% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, revela Pesquisa CNT de Opinião. Por outro lado, o atual chefe do Executivo Nacional, Jair Bolsonaro (PL), subiu para 28%.

A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (21/2) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A última sondagem aconteceu em dezembro do ano passado. Na comparação entre as duas, Lula se manteve praticamente estável e dentro da margem de erro: de 42,8% para 42,2% agora.

Bolsonaro, no entanto, subiu de 25,6% para 28% neste momento. Os números remetem ao voto estimulado, ou seja, em que o pesquisador mostra aos eleitores os nomes a serem escolhidos.

Quem apontou queda, segundo a CNT, foi o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que saiu de 8,9% para 6,4% das intenções de voto. De acordo com o levantamento, Ciro Gomes (PDT) chegou a 4,9% em dezembro, mas cresceu para 6,7%.

Também apareceram na pesquisa João Doria (1,8%); André Janones (1,5%); Simone Tebet (0,6%); Felipe d’Avila (0,3%); e Rodrigo Pacheco (0,3%). Brancos e nulos alcançam 6,2% e indecisos, 6,0%.