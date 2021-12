Pesquisa britânica revela que 71% dos brasileiros confiam no jornalismo profissional

Uma recente pesquisa realizada pela plataforma de medição de audiência GlobalWebIndex, do Reino Unido, revelou que o Brasil tem um alto percentual de confiança no jornalismo profissional. Segundo o estudo, 71% da população entrevistada acredita no trabalho da imprensa no país.

A GWI listou os percentuais de 43 países, e a África do Sul, com um índice de 82%, lidera, seguida pelas Filipinas (78%), Índia (77%), Irlanda (77%) e Indonésia (74%). O Brasil é o país sul-americano mais bem colocado no ranking.

A GlobalWebIndex ouviu 180.852 pessoas em 47 países. No Brasil, 5.499 pessoas responderam aos questionamentos da empresa sobre música, notícias, TV, mídia e games. O relatório completo você encontra aqui.