Pesquisa aponta Lula em primeiro lugar. Bolsonaro fica em segundo na disputa.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança do primeiro turno da disputa eleitoral para a Presidência em 2022, com 44% das intenções de votos. A pesquisa foi divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisas (IPESPE).

O presidente Jair Bolsonaro aparece em segundo colocado e o petista aparece com uma vantagem de 20 pontos percentuais. O instituto avaliou dois principais cenários, sendo o primeiro com sete candidatos, e o segundo com 12 concorrentes. A variação entre os políticos que estão em 1º e 2º nos dois casos é mínima, de um ponto percentual para mais ou para menos. Em ambos, a pesquisa foi estimulada, ou seja, os nomes dos candidatos foram lidos para os eleitores.

As simulações também mostram que Lula tem um percentual bem próximo à soma de todos os demais candidatos somados. No primeiro caso, o petista tem 44% contra 45% dos outros seis. No segundo cenário, ele fica com 43% e os concorrentes, juntos, somam 46%.

Realizada entre 14 e 16 de dezembro, a pesquisa ouviu mil pessoas, de 16 anos ou mais e de todas as regiões do país, por telefone. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,5%.