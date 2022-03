Pescadores de Itaipu recebem equipamentos para ajudar na comercialização do pescado

A Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, foi palco de uma ação de sensibilização e conscientização para melhorias ambientais para os pescadores da região na manhã dessa quarta-feira (23). O ato fez parte de uma determinação do Ministério Público Federal (MPF), através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com a Chevron Brasil, a Chevron Latin America e a Transocean Brasil. As empresas foram responsáveis por vazamentos de petróleo, em 2011 e 2012, na Bacia de Campos.

O projeto é coordenado pela Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas, Povos e Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (Confrem Brasil). “Esse projeto é para fortalecimento dos pescadores do local. As comunidades pesqueiras de todo o Brasil precisam de apoio e em Itaipu não é diferente. Precisamos ajudar na reestruturação da comunidade pesqueira local. A ação da pesca industrial tira o recurso dos pescadores, que são beneficiários por Lei dos recursos pesqueiros”, Flávio Lontro, coordenador nacional da Confrem Brasil.

A comunidade pesqueira de Itaipu ganhou vários equipamentos como freezers, balanças, tabuleiros, seladora de alimentos, mesas de inox e tábuas para a comercialização do pescado. “A ideia é fortalecer a comercialização dos peixes, melhorar as condições de trabalho desses pescadores, fortalecer a cadeia produtiva e girar a economia solidária. Além disso serão usadas carretilhas para ajudar os pescadores retirarem os barcos do mar, que hoje em dia é feito com uns cilindros e demanda muito esforço físico e ajuda de outras pessoas”, contou Sérgio Ricardo, responsável pelo Movimento Baía Viva, parceiro do projeto ‘Maré a Leste’ que executou a ação.

O pescador Jairo Augusto da Silva, que trabalha na pesca há 40 anos, contou sobre a importância desses apoios para os trabalhadores. “Além dos equipamentos para melhorar a cadeia produtiva estamos recebendo oficinas de capacitação para organizar mais a pesca. É um processo grande de luta pela pesca. Recebemos tudo novinho e agora basta a comunidade cuidar e manter”, contou o associado pela Colônia de Pescadores Z-7. “Vamos usar o guincho elétrico para retirar as embarcações da água em dias de menor movimento. Temos uma cultura de ajudar o colega pescador que está tirando o barco do mar e isso é algo que mobiliza todo mundo. Mas é claro que fazer isso de forma elétrica, através da bateria, vai facilitar o trabalho”, completou.

Além de Itaipu o TAC também estipulou medidas compensatórias em outras cinco comunidades pesqueiras: Duque de Caxias, Ilha do Governador, Pontal do Ipiranga (bairro de Sepetiba) e das praias Grande e do Pontal (Arraial do Cabo), na Região dos Lagos.

FIPERJ

Ainda nessa quarta-feira (23) sete prefeituras e cinco instituições fluminenses assinaram Termos e Acordos de Cooperação Técnica com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj).

As prefeituras foram de Saquarema, Itatiaia, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, Nova Iguaçu, Porto Real e Bom Jesus de Itabapoana; e as instituições o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro).

“A cooperação técnica entre a Fiperj e os Municípios e Instituições fluminenses é de fundamental importância para o fomento da política pesqueira e aquícola em nosso Estado do Rio, melhorando as condições de trabalho dos produtores, gerando mais emprego e renda e fortalecendo a economia, com a ampliação dessas áreas produtivas e a melhoria da qualidade dos produtos finais. Todos estão convidados para a cerimônia”, finalizou o presidente da Fiperj, Ricardo Ganem.

Por Luiz Antonio Mello