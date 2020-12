Perseguição termina com um preso em São Gonçalo

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso, na manhã de hoje, na Rodovia RJ-106, altura do km 3, no bairro do Arrastão, em São Gonçalo. A ação foi coordenada por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

Os agentes faziam uma blitz na região quando suspeitaram de dois homens que trafegavam em uma moto. Quando perceberam a presença dos agentes, eles tentaram fugir.

Houve perseguição. Os dois foram alcançados poucos metros depois e abordados pelos militares. Durante averiguação, ficou comprovado que um deles possuía mandado em aberto por tráfico de drogas.

A dupla foi conduzida à 73ª (Neves), onde foi formalizado o cumprimento do mandado. O outro envolvido, que é menor, deverá ser liberado mediante apresentação dos pais ou responsáveis legais.