Perseguição termina com a captura de foragido no Largo da Batalha

Uma perseguição policial pelas ruas do Largo da Batalha, na Região de Pendotiba de Niterói, terminou na prisão de um foragido da Justiça, nessa quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, o acusado é um dos integrantes do tráfico de drogas que atua na Comunidade da Igrejinha, que fica próximo ao local da captura.

A ação foi coordenada por policiais do Serviço Reservado (P2), que estavam em diligências pela região. Eles estranharam o nervosismo de um homem que estava na garupa de uma motocicleta. Quando o veículo parou no semáforo, o piloto acelerou e iniciou fuga pelas vias da região. Os policiais saíram em perseguição.

Metros à frente, os agentes conseguiram alcanças a dupla e conseguiram realizar a abordagem. Em consulta ao sistema da PM, os policiais confirmaram a identidade do garupa. O suspeito estava foragido da Justiça com dois mandados em aberto pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

De acordo com os agentes, o preso, conhecido como FP, atuava como “vapor” do tráfico de drogas na comunidade da Igrejinha. Os mandados de prisão foram cumpridos e ele foi encaminhado ao sistema prisional. Não foi informado se o piloto possuía pendencias judiciais. A ocorrência foi registrada pela 79ª DP (Jurujuba).