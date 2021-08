Perseguição tem família feita refém e PM baleado em Maricá

A noite dessa quinta-feira (26) foi de terror para uma família, que foi feita Refém na região de São José do Imbassaí, em Maricá. Bandidos invadiram o imóvel enquanto tentavam fugir de policiais militares. A viatura do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), que participou da ação, chegou a capotar e um policial foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar, militares do 12º BPM (Niterói). foram acionados para atenderem solicitação sobre um policial, que teria ficado ferido em confronto com criminosos, na Rua Osvaldo Arouca, no bairro São José do Imbassaí, em Maricá. De imediato a equipe foi ao local e constatou a viatura do PROEIS capotada e o PM baleado na região do braço.

Os criminosos envolvidos na perseguição conseguiram fugir, num primeiro momento. Na sequência, ao fazerem uma checagem na região, os policiais avistaram, por meio de uma janela, uma família mantida refém e realizaram em volta da residência um cerco tático, que culminou na prisão de cinco criminosos. As vítimas foram libertadas e não tiveram ferimentos.

Ainda de acordo com o batalhão, foram apreendidos arrecadados um revólver calibre 38, munições, carregadores de pistola, dois rádios transmissores e drogas. Cabe ressaltar que o policial militar acidentado no início da ação foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localizado no bairro do Colubandê, em São Gonçalo.

Segundo informações da unidade de saúde, o militar, que é um sargento lotado no 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) passou por cirurgia na região do braço e está bem, fora de perigo. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região. Os presos e materiais apreendidos foram levados para a distrital.