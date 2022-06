Perseguição na Zona Sul de Niterói termina em prisão

Uma perseguição policial, em plena Zona Sul de Niterói, terminou com a prisão de um homem, na manhã deste sábado (25). De acordo com a Polícia Militar, o acusado, junto com um comparsa, havia acabado de roubar um carro no bairro de Santa Rosa.

Segundo a PM, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada via rádio por volta das 10h30 e informada que um carro Nissan Versa tinha sido roubado em Santa Rosa e estava seguindo para Icaraí. Um cerco foi montado e o veículo visto pelos agentes na Rua Lopes Trovão.

Arma falsa e dinheiro foram apreendidos – Foto: Divulgação/PMERJ

Houve perseguição. Os militares conseguiram abordar o carro ainda na Rua Lopes Trovão e renderam um dos suspeitos, que, até o momento, não foi identificado. O comparsa dele conseguiu fugir. O carro foi recuperado. Com o acusado, foram apreendidos um simulacro de pistola e R$ 90 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à 76ª DP (Niterói). Na delegacia, foi reconhecido pelo dono do automóvel. A distrital registrou boletim de ocorrência.