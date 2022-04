Perseguição na Zona Sul assusta moradores

Uma perseguição policial na Zona Sul de Niterói assustou moradores, na manhã de hoje (25). Um carro, em alta velocidade, começou a fugir na Praia de Icaraí, altura da Rua Otávio Carneiro, sendo interceptado em São Francisco, na Praça Expedicionários, em frente ao restaurante À Mineira.

Por meio das redes sociais, moradores e pedestres relataram o susto. “Eu estava no carro, no sinal da Otávio Careiro com praia e foi o maior susto. Todos correndo pelas calçadas e saindo dos carros, ficando abaixados atrás dos veículos”, disse um dos relatos, publicado no Facebook.

Ainda de acordo com relatos de testemunhas, o fugitivo ainda chegou a colidir com uma ambulância e outros carros, até ser abordado por policiais militares do 12º BPM (Niterói). Segundo informações preliminares da polícia, não houve troca de tiros e o motorista estaria com transtornos psicológicos. Até o fechamento deste texto, não havia sido informado que medidas seriam tomadas em relação ao motorista.

Em atualização.