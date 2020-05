Perseguição na Rodovia BR-101 termina com um preso e arma apreendida

Um homem foi preso, na madrugada dessa quarta-feira (06) durante perseguição, ocorrida às margens da Rodovia BR-101, nas proximidades do Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista. Policiais do 7º BPM, e da RECOM, foram alertados que criminosos estariam planejando a prática de roubos na região e passaram a realizar buscas na área.

Dentro de uma residência, um homem foi preso com uma pistola, depois de inicialmente ter conseguido escapar do cerco montado pela polícia. Ele e outros comparsas haviam tentado escapar dos policiais utilizando um veículo, que colidiu durante a perseguição. Outros bandidos conseguiram fugir.

Durante a abordagem, a PM informou que um agente foi ferido com um tiro no mão, que teria sido acidental, e medicado no Hospital estadual Alberto Torres (Heat). A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).